«الإسكان»: الإنتهاء من تنفيذ 1210 وحدة إسكان إجتماعى بكفر الشيخ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بمحافظة كفر الشيخ، وتشمل: 42 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، ومشروعات الطرق.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، أكد “مدبولى ” فى بيان صحفى، أنه يجرى الإنتهاء من تنفيذ 3 مشروعات، وهى: مشروع محطة مياه دسوق وشبكاتها، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 375 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه قلين وشبكاتها، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 252 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه سيدي سالم وشبكاتها، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 282 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر ديسمبر المقبل.

وفى مجال الصرف الصحى، أوضح وزير الإسكان، أنه يجرى تنفيذ 39 مشروعاً، وهى: مشروع صرف صحي قرية كفر قتة، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي محلة موسي، بتكلفة تقديرية 26 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية الكفر الشرقي، بتكلفة تقديرية 17 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذها آخر يونيو 2017، ومشروع صحي قرية الدوايدة، بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي قرية كفر المرازقة، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية البنائين، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية كفر مجر، بتكلفة تقديرية 11 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية أبو تمادة، بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذها آخر سبتمبر 2017، ومشروع صرف صحي قرية النشاوي، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي (حليس – كفر المنشي – ورثة محمد علام)، بتكلفة تقديرية 31 مليون جنيه، ومشروع استكمال شبكات صرف صحي مدينة بلطيم وخط الطرد، بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية السالمية، بتكلفة تقديرية 17 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذها آخر مارس 2017، ومشروع صرف صحي قرية دمنكة، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض الأهالي علي ربط خط الطرد علي غرفة النفق بشارع أيمن بدر الدين بمدينة دسوق، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر ديسمبر 2016 فى حالة التمكين، ومشروع محطة معالجة صرف صحي قرية أريمون، بتكلفة تقديرية 39 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض الأهالي علي تسليم موقع محطة الرفع، وسيتم الانتهاء من تنفيذ آخر يونيو 2017 فى حالة التمكين، ومشروع محطة صرف صحي مدينة مصيف بلطيم، بطاقة 22 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، ويواجه المشروع معوقات، منها اعتراض الأهالي علي تسليم موقع محطة الرفع الرئيسية، وكذا اعتراضهم علي تحويل المسقي الموجودة داخل موقع المحطة إلي خارج الموقع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر مارس 2018 فى حالة التمكين.

وأضاف “مدبولى” ، أنه يجرى أيضاً تنفيذ مشروع صرف صحي قرية محلة دياي، بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر مارس 2018، ومشروع إنشاء محطات الصرف الصحي لـ15 قرية (مرحلة أولي)، بتكلفة تقديرية 401 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض أهالي قريتي الخادمية والحمراوي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه، بعد حل مشكلاته، آخر فبراير 2017، ومشروع صرف صحي قرية كفر تيدا، بتكلفة تقديرية 11.9 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض أهالي قريتي الصالحات وسعفان علي استكمال تنفيذ خط الطرد، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر ديسمبر 2016 في حالة التمكين، ومشروع توسعات محطة معالجة قلين، بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي قرية كوم دميس، بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي قرية أدريجة، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه، ومشروع توسعات محطة صرف صحي معالجة الرياض من 10 إلى 15 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذها آخر ديسمبر 2016، ومشروع صرف صحي كوم الطويل، بتكلفة تقديرية 28 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 93 %، ويواجه المشروع اعتراض أهالي عزبة الحمرا التابعة لمدينة سيدي غازي علي مرور خط الطرد الرئيسي، ومشروع صرف صحي (قرية العوضي سيدي سالم)، بتكلفة تقديرية 7 ملايين جنيه، والعمل متوقف بالمشروع بسبب اعتراض أهالي البكاروة علي تنفيذ غرف محابس خط الطرد، وسيتم الانتهاء من تنفيذه آخر ديسمبر 2016 في حالة التمكين.

وأشار “الوزير” إلى أنه يجرى الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية كفر السودان، بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي عبدالحميد السيوفي، بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الصنفاوي، بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي السيد عطية، بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، كما تم التسليم الابتدائى لمشروع صرف صحي قرية الحوة، بتكلفة تقديرية 27 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية أبو طبل، بتكلفة تقديرية 14 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ الشبكات آخر ديسمبر 2016، موضحاً أن بعض المشروعات تم تشغيلها تجريبياً، كلياً أو جزئياً، وجارٍ نهو إجراءات التسليم الابتدائي لها، وتواجه مشكلة عدم توافر التمويل المحلي اللازم لنهو بعض المشروعات، وهى: مشروع صرف صحي خريجين 3 (الفيروز)، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، ومشروع (كوبري الزاوية – الخضرة – الحاج يوسف – أبوأحمد)، بتكلفة تقديرية 29 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي خريجين 5 (أم القري)، بتكلفة تقديرية 15.5 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الدرمللي، بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، ومشروع غابات 7، بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، ومشروع غابات 6، بتكلفة تقديرية 8.75 مليون جنيه، بجانب مشروع خريجين 6 (القادسية)، بتكلفة تقديرية 13 مليون جنيه، ويجري الاستعداد لبدء التشغيل الجاف للمشروع تمهيداً لدخوله الخدمة، والبدء في إجراءات التسليم الابتدائي، ويواجه أيضاً مشكلة عدم توافر التمويل المحلي اللازم لنهو المشروعات بالإضافة إلى مشروع صرف صحي قرية القصابي، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، وتجرى إجراءات التسليم النهائى للمشروع.

وفيما يتعلق بمجال الإسكان، أكد وزير الإسكان أن هناك 3082 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، موزعة كالتالى: 792 بالحامول، و552 بقلين، و520 ببرج البرلس، و308 ببلطيم، و282 بفوه، و168 بسيدى سالم، و144 بمطوبس، و108 ببيلا، و100 بدسوق، و72 بالرياض، و36 بكفر الشيخ، موضحاً أنه تم إنهاء 1210 وحدات منها، بينما يجرى تنفيذ 1872 وحدة أخرى.

وبخصوص مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه يجرى تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع (رافد أبو الروس / مطوبس / فــوة)، بطول حوالي 16 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتا مرور لكل اتجاه، وجزيرة وسطى بعرض 2 متر، ويبدأ من قطاع (6) للطريق الدولي الساحلي وينتهي عند طريق بني بكار المؤدي إلي مدينة مطوبس، بتكلفة 500 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2016، ويجرى أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بطول حوالي 16 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتا مرور بكل اتجاه، وجزيرة وسطي، لربط المرحلة الأولي عند مدخل طريق أبو دينا – الروس حتي كوبري فوه العلوي علي فرع رشيد، بتكلفة 665 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه مارس 2019، موضحاً أنه يجرى التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج مشروع المرحلة الثالثة من تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس ضمن خطة العام المالى الحالى.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تنفذها الوزارة لصالح الغير بالمحافظة، أضاف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجرى تنفيذ مشروع إصلاح الحاجز الغربي لميناء صيد البرلس، بتكلفة 5.63 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ لـ 55 %، ومشروع تعميق المجري الملاحي وإطالة الحاجز الغربي لميناء صيد البرلس، بتكلفة 20 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 80 %.