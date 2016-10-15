«الإيسيسكو» تنعي الشاعر الكبير فاروق شوشة

نعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” الشاعر الكبير فاروق شوشة، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في مصر، والرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس في القاهرة.

وأشادت الإيسيسكو في بيان لها اليوم، بالمزايا الفكرية والثقافية والإبداعية التي كان الراحل فاروق شوشة ينفرد بها بين كوكبة الشعراء العرب في هذا العصر، وأبرزت جهوده المتواصلة في خدمة اللغة العربية والتمكين لها، سواء من خلال عمله في الإذاعة المصرية لمدة تزيد عن خمسة عقود، أو في مجمع اللغة العربية الذي التحق به عضوا عاملا منذ سنوات، قبل أن ينتخب أمينا عاما للمجمع.

وجاء في نعي الإيسيسكو، “أن الأستاذ فاروق شوشة تخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1957، والتحق بالإذاعة في السنة نفسها، منتجا في البرنامج الثقافي، وظل يترقى في المناصب الإذاعية إلى أن عين مديرا للبرنامج العام، قبل أن يعين رئيسا للإذاعة، وظل يعد ويقدم برنامجه الإذاعي الشهير (لغتنا الجميلة) منذ صيف سنة 1967 وإلى اليوم، وهو أطول برنامج في الإذاعات العربية والأجنبية”.

وأضاف البيان أن فاروق شوشة عمل، إلى جانب المسؤوليات التي اضطلع بها في الإذاعة، مدرسا للأدب العربي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وواظب على نشر مقالاته في الصحافة، خصوصا في مجلة (العربي) الكويتية، وجريدة (الأهرام)، وكان آخر مقال له في العدد الأخير من (العربي) حول (أمير الشعراء أحمد شوقي والنيل).

وقدمت منظمة “الإيسيسكو” العزاء لزوجته الإذاعية الكبيرة هالة الحديدي ولابنتيه ولذ

أ ش أ