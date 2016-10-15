"تموين الأقصر" تضبط سائقا بحوزته 10 أطنان سكر قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر من ضبط "س.ز.أ" 45 سنة سائق، أثناء قيادته السيارة رقم "ص ب ق 4927" محملة بكمية من السكر قدرها 10 أطنان، وبمواجهته أقر بأن السكر المضبوط ملكه وأنه معبأ لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع الطود.

وباستدعاء رئيس وحدة بيع الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع الطود قرر بأن فرع الشركة مغلق يوم الجمعة ولا يعلم أى شىء عن الحمولة المضبوطة، فتم التحفظ على السيارة والمضبوطات لحين صدور قرار بشأنهم.

كما تم تحرير 4 قضايا لضبط 95 جوال دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعة بالسوق السوداء، وقضيتى أغذية منتهية الصلاحية، وقضية امتناع عن بيع 200 كيلو سكر، وقضية عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 230 كيلو سكر بدون فواتير، تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنهم.

يأتى ذلك فى ضوء تفعيل استراتيجية الوزارة فى مواجهة الجريمة، وفرض السيطرة الأمنية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال بالتصدى الحاسم لكافة الجرائم، وبناءً على تعليمات اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، بإعداد الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين على القانون، خاصة الجرائم التموينية واحتكار السلع لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

سقوط سائق قبل بيعها 10 أطنان سكر بالسوق السوداء

السيارة المضبوطة بداخلها كميات من السكر للبيع بأزيد من السعر

مباحث الأقصر تواصل حملاتها على لصوص السكر والسلع التموينية

ضبط 95 جوال دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

مباحث التموين تضبط 430 كيلو سكر تباع باعلي من السعر