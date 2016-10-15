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الأموال العامة تضبط صيادين يجمعان الشباب للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

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الأموال العامة تضبط صيادين يجمعان الشباب للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية الأموال العامة تضبط صيادين يجمعان الشباب للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على صيادين شاركا وآخرين فى عملية تجميع الشباب لنقلهم خارج بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام كل من "ا. م" 43 سنة صياد، مقيم دائرة قسم الجمرك، المحكوم عليه فى قضية جنح قسم الدخيلة "غش تجارى" غيابياً بالحبس لمدة سنة، و"م.ا" 27 سنة صياد، مقيم دائرة قسم الجمرك، المحكوم عليه فى قضية جنح قسم الجمرك "بلطجة" غيابياً بالحبس لمدة 6 أشهر، و"ا .ا" 41 سنة، مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، المحكوم عليه فى عدد "12" قضية "نصب - استيلاء" منهم قضية جنح قسم شرطة ثان المنتزه "هجرة غير شرعية"، والسابق اتهامه فى عدد "3"  قضايا جنح الجمرك "نصب"، ومدرج على قوائم الممنوعين من السفر "هارب"، و"م .ى" 43 سنة، مقيم دائرة قسم محرم بك "هارب"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الهجرة غير الشرعية نظير مبالغ مالية تراوحت مابين 20000 إلى 35000 جنيه، متخذين من منطقة الأنفوشى دائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهمين الهاربين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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