أهالى "الغابة" بالشرقية يشيعون جثمان الشهيد محمد صالح صبحى

شيع الآلاف من أهالى قرية الغابة التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، جثمان الشهيد مجند محمد صالح صبحى، الذى استشهد و11 مجندا فى هجوم إرهابى بالعريش أمس الجمعة .

ووصل الجثمان القرية ملفوفا بالعلم المصرى تكريما للشهيد، وتقدم الجنازة العسكرية التى أعدت تكريما للشهيد، أحمد أمين رئيس المدينة نائبا عن المحافظ ومأمور المركز والقيادات الشعبية والأمنية وأهالى القرية .

واتشحت القرية بالسواد منذ ليلة الأمس حزنا على الشهيد، وأكد الأهالى منهم هانى صالح "موظف"، أن الشهيد كان فى انتظار انتهاء خدمته العسكرية، التى قضى منها أكثر من عامين، وله أخ أصغر منه مجند بقوات الأمن وله ثلاتة أشقاء آخرين والدة يعمل عاملا بأحد الدول .

وأفاد بيان أمنى، بأن مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية قامت صباح أمس الجمعة، بمهاجمة إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعى، وعلى الفور تم الاشتباك معهم وتمكنت عناصرنا من قتل 15 إرهابيا وإصابة عدد منهم، وجار استكمال أعمال البحث والتمشيط للمنطقة للقضاء على باقى العناصر التكفيرية، و اسفرت الاشتباكات عن استشهاد 12 وإصابة 6 من أبطال القوات المسلحة.