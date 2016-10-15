بالصور.. جنازة شعبية لأحد شهداء سيناء بمسقط رأسه بالإسماعيلية

شيع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص جثمان المجند محمد طارق على، صباح يوم السبت، الذى استشهد إثر هجوم مسلح على نقطة تفتيش أمنى بسيناء أمس الجمعة.

وشارك فى الجنازة أهالى قرية أبو خروع مسقط رأس المجند وأصدقاء له من القرى المجاورة، فيما غاب عن الحضور الرسمى محافظ ومدير أمن الإسماعيلية اللذين اعتادا المشاركة فى الجنازات العسكرية وتقبل العزاء مع أسر الشهداء.

وكان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة قد أعلن أمس الجمعة عن استشهاد 12 مجندا وإصابة 6 آخرين فى هجوم مسلح على نقطة تفتيش أمنية بشمال سيناء.

وقال عمرو أحد أقارب المجند الشهيد "يبدو أنه كان يشعر بوفاته، فكانت آخر صورة نشرها على صفحته الشخصية على " فيس بوك" صورة تحمل وجهه وخلفه تظهر لوحة لآية قرآنية يظهر منها كلمة إلى الجنة مكتوبة بخط ذهبى كبير.

وتباينت انفعالات مشيعى الجنازة بين زغاريد الأم وبكائها ودموع إخوته ومطالبات خالته بتدريب وتأمين المجندين المتواجدين كخط دفاع أول أمام الهجمات المسلحة.

جنازة شعبية لشهيد الإسماعيلية بالعمل الإرهابى فى سيناء

بكاء والدة المجند الشهيد محمد طارق على

وصول جثمان المجند الشهيد محمد طارق على

أهالى الإسماعيلية يستقبلون جثمان المجند الشهيد محمد طارق على

جثمان المجند الشهيد محمد طارق على

جنازة المجند الشهيد محمد طارق على

جنازة شعبية للمجند الشهيد محمد طارق على

وصول جثمان المجند الشهيد محمد طارق على للمقابر

دفن جثمان المجند الشهيد محمد طارق على

صورة للمجند الشهيد محمد طارق على