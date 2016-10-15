الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة العليا لتمرين «أمن الخليج العربي 1»

شاركت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة العليا للتمرين الأمني المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " أمن الخليج العربي 1" الذي عقد برئاسة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بمملكة البحرين الشقيقة وحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة المشاركة في التمرين.

ترأس وفد الإمارات إلى الاجتماع العميد فارس خليفه الفارسي مدير عام العمليات المركزية في وزارة الداخلية عضو اللجنة العليا الذي أكد على أهمية مثل هذه التمارين المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وذكر اللواء طارق الحسن أن هذا التمرين يعد تتويجا لعمل دؤوب ومسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون وتجري مراحله في ضوء توجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وتحقيقا لمساعيهم الخيرة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق رؤية وتطلعات قادة وشعوب دول المجلس.

وكان اللواء الحسن قد رحب في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة العليا واللجان وفرق العمل المشتركة .. معربا عن شكره وتقديره على الجهود المبذولة من قبلهم في مراحل التخطيط لهذا التمرين الذي يعتبر الأول من نوعه وتنفذه الأجهزة الشرطية والأمنية لدول مجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة خلال هذا العام.

واطلعت الوفود واللجان وفرق العمل على المباني والمنشآت الخاصة بالمنطقة الميدانية للتمرين وقاموا بزيارة تفقدية إلى المواقع والتجهيزات التي تم إجراؤها بهدف إتمام التمرين ومراحله بالشكل المطلوب وبما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز العمل الأمني الخليجي بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.