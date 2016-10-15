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انطلاق مناورات «حماة الصداقة» العسكرية بين مصر وروسيا

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انطلاق مناورات «حماة الصداقة» العسكرية بين مصر وروسيا انطلاق مناورات «حماة الصداقة» العسكرية بين مصر وروسيا

الجيش المصري (أرشيفية)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مناورات عسكرية مصرية روسية مشتركة في يطلق عليها “مناورات حُماة الصداقة 2016″. اليوم السبت، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدفاع، يفجيني ميشكوف.

ويشارك في مناورات “حُماة الصداقة 2016″ التي تستمر حتى 26 أكتوبر، أكثر من 500 عنصر من القوات الروسية والمصرية وأكثر من 10 آليات عسكرية يتم إنزالها بواسطة المظلات، وأكثر من 15 طائرة على اختلاف أنواعها تقلع من عدة مطارات مصرية، وفقًا لما اوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقالت “سبوتنيك” إنه غادرت مجموعة من الجنود المظليين الروس إلى مصر للمشاركة في المشروع التدريبي المشترك مع وحدات من قوات المظلات المصرية والذي يعرف باسم “مناورات حُماة الصداقة 2016″.

ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، يفغيني ميشكوف، قوله إنه بمجيئ الجنود الروس إلى مصر تنطلق مناورات “حُماة الصداقة” في 15 أكتوبر.

 

 

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