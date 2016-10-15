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نجيب ميقاتي: لبنان بحاجة إلى علاقات أقوى مع مصر

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نجيب ميقاتي: لبنان بحاجة إلى علاقات أقوى مع مصر نجيب ميقاتي: لبنان بحاجة إلى علاقات أقوى مع مصر

رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، نجيب ميقاتى (أرشيفية)

أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق نجيب ميقاتى على عمق العلاقات المصرية اللبنانية، مشيرا إلى أن لبنان بحاجة قوية إلى علاقات أقوى مع .

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم الليلة الماضية فى مرفأ طرابلس لاستقبال باخرة التدريب “عايدة” التابعة لهيئة السلامة البحرية المصرية، والتى تحمل على متنها إلى طرابلس 67 متدربا مصريا ومن جنسيات مختلفة من الطلبة بالأكاديمية العربية للنقل البحرى والعلوم والتكنولوجيا فى رحلة تدريبية إلى لبنان.

وشارك فى الاحتفال السفير نزيه النجار سفير مصر لدى لبنان ووزير الأشغال والنقل فى لبنان الوزير غازى زعيتر ووفد رسمى من القاهرة يتكون من اللواء طارق غانم وكيل أول وزارة النقل للنقل البحرى واللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية المصرية، واللواء اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى والعلوم والتكنولوجيا.

وأعرب السفير نزيه النجارى عن سعادته بزيارة مدينة طرابلس وبهذه التظاهرة الدالة على متانة العلاقات المتجددة بين الشعبين المصرى واللبنانى.

وقام على تنظيم الحفل فى مرفأ طرابلس اتحاد الموانئ العربية برئاسة السيدة فاطمة سلهب، حيث ألقيت كلمات عبر فيها المسئولون اللبنانيون عن ترحيبهم بالسفينة “عايدة” وبالوفد المصرى.

أ ش أ

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