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«محكمة اﻷسرة» تحيل دعوى خلع زوجة إبراهيم سعيد للتحقيق بجلسة 17 نوفمبر

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«محكمة اﻷسرة» تحيل دعوى خلع زوجة إبراهيم سعيد للتحقيق بجلسة 17 نوفمبر «محكمة اﻷسرة» تحيل دعوى خلع زوجة إبراهيم سعيد للتحقيق بجلسة 17 نوفمبر

إبراهيم سعيد

أحالت محكمة أسرة المعادي دعوى الخلع المقامة من ابتسام كامل الشهيرة بـ«شهد عبد الله» زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق للتحقيق، وحددت لذلك جلسة 17 نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة أسرة المعادي قد تسلمت تقرير الحكمين اللذين وكلتهما للوقوف على أسباب الخلاف بين سعيد وزوجته، ومحاولة الصلح بينها، قبل إصدار الحكم في دعوى الحكم.

وقد ذكرالتقرير أن زوجة ﻻعب منتخب السابق قد حضرت جلسة التحكيم، ورفضت الصلح معه وأصرت على تطليقها من اللاعب طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج، وقالت إنها تبغض الحياة معه ولن تعود إليه مرة ثانية.

كما أقامت زوجة سعيد 3 دعاوى قضائية أخرى نفقة صغير لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، في المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل، وأخيرًا بارتكاب الزنا حيث نشر على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» صورًا لها مع أحد الأشخاص وأقام ضدها دعوى أمام محكمة أسرة المعادى لتمكينه من رؤية نجله “آدم”.

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