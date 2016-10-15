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ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو بانجو فى أسيوط

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ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو بانجو فى أسيوط ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو بانجو فى أسيوط

ارشيفية

مراسل«ONA»:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب، القبض على فلاح ونجله بحوزتهما 3 كيلو بانجو وكيلو لمخدر الفولة.

كان اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطارًا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، يفيد ضبط “ك. ص”، 50 سنه – فلاح وبحوزته 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وضبط “ر . ك ” 37 سنه – فلاح نجل الأول وبحوزته 2 كيلو جرام من مادة الفولة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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