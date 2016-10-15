القبض على 4 مصريين ينتمون لداعش في ليبيا

تمكنت عناصر من مركز شرطة الحمامة الجنوبية بمنطقة الجبل الأخضر، جنوب مدينة البيضاء الليبية، خلال اليومين الماضيين، من إلقاء القبض على 4 مصريين ينتمون لتنظيم داعش، بعد خروجهم من مدينة بنغازي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن «وحدة الإعلام الأمني» بمديرية الجبل الأخضر، على موقع «فيس بوك» أن المصريين الـ4 “اعترفوا بقيامهم بجرائم قتل كثيرة في منطقة الصابري بمدينة بنغازي الليبية، وتنوعت أدوارهم فمنهم من تخصص في زراعة الألغام و منهم من تخصص في وضع العبوات اللاصقة” حسبما ذكر اليوم السبت، موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي.

وأوضح المصدر أن عملية القبض على المصريين الـ4 المنتمين إلى تنظيم داعش جرت في “منطقة صحراوية تتبع مديرية أمن البيضاء”.

وأشار المصدر إلى أن المصريين الـ4، جرى ضبطهم كل على حدة ولم يكونوا يستقلون سيارة أجرة واحدة بل كل إرهابي في سيارة أجرة مستقلة، مبينًا أن أحدهم مصاب بحروق في جسمه كان يستقل سيارة إسعاف.

وأضاف المصدر أنهم اعترفوا أيضًا “بأنهم كانوا يتقاضون في أجر يومي يصل إلى 300 دينار كاش وليس بصك مصدق”، مشيرًا إلى أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة وأنهم “اعترفوا بجرائمهم أمام النيابة أيضًا”.

يذكر أن عناصر تنظيم داعش تنتشر في مدينتي بنغازي وسرت. وتقوم قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، التابع للحكومة المؤقتة بالتصدي لهم في بنغازي، فيما تقوم قوات البيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً بحملة لتطهير سرت من التنظيم.