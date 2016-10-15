محافظ الوادى الجديد: غلق الحضانات غير المرخص لها بالعمل

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إنه تقرر غلق جميع دور الحضانات الغير مرخص لها بالعمل والتى تخالف الاشتراطات وقوانين العمل تحت اشراف مديريتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على جميع دور الحضانات والتفتيش عليها واتخاد اجراءات عاجلة بشان المخالف منها بالغلق .

وأضاف عشماوى فى بيان صحفى، أنه أصدر توجيهاته بفتح تحقيق فى واقعة غلق دور حضانة لابوابها وترك أحد الاطفال خارجها بعد تأخر والده عن الحضور، وتبين أن الحضانة غير مرخص لها بالعمل تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم .

وكان ولى أمر طفل حرر محضر ضد مدير حضانة لاهماله فى رعاية طفله وغلق الحضانه دون تسليم الطفل لوالده مما جعل الطفل يتحرك بعيدا عن المنطقة العمرانية بحى البستان بالخارجة وتمت احالته الى النيابة للتحقيق .

وكان والد طفل بمدينة الخارجة، قد حرر محضر ضد ادارة حضانة لاهمالهم فى الحفاظ على سلامة نجله بعد تركه خارج الحضانة وغلقها دون انتظار والده مما استدعى الطفل للتحرك بعيدا عن موقع الحضانة الى منطقة نائية بحى البستان والدى يبعد عن باقى احياء مدينة الخارجة بمسافة كبيرة حيث فوجىء الاب بغلق باب الحضانة وعدم وجود نجله فارس وقام بتحرير المحضر رقم 2179 إداري الخارجة لسنة 2016م .