5 علاجات لمنزلية لحل مشكلة تورم اللثة أبرزها المضمضة بالماء والملح

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" 5علاجات منزلية تساعد للتغلب على تورم اللثة، وتتضمن الآتى:

1.التغذية السليمة:

فهذه أهم خطوة يمكن اتخاذها لعلاج تورم اللثة، لأن التغذية التى تحتوى على الكالسيوم وفيتامين سى وحمض الفوليك تجنب مشاكل تورم اللثة، وتتمثل هذه الأطعمة فى الليمون والبرتقال والأناناس والفراوة ومنتجات الألبان والأسماك والخضروات الورقية الخضراء والأناناس والفراولة والبيض .

2.عمل كمادات دافئة :

فإنها تساعد على تقليل تورم اللثة، وتوخى الحذر فضع الكمادات الباردة على وجهك وليس مباشرة على اللثة، ويكون ذلك من خلال قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ .

3.المضمضة بالماء والملح:

فإنها تمنع نمو البكتيريا داخل الفم وتجعل صحة الفم جيدة، من الممكن القيام بذلك بالمضمضة مرتين يوميا بالماء المالح بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة .

4.الصبار:

له العديد من الفوائد المضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم، واستخدامه بتدليك اللثة بلطف عدة مرات يوميا ثم شطفه بماء دافئ يقلل من تورم اللثة .

5.الكركم:

يحتوى على مادة الكركمين التى تساعد فى تقليل الالتهابات والألم فى اللثة، كما أنه يمنع انتشار العدوى البكتيرية، وذلك من خلال صنع عجينة من الكركم والماء ووضعها على اللثة وتدليكها بلطف ثم يشطف بالماء الدافىء.