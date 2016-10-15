أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على 4 مصريين ينتمون لتنظيم داعش جنوب مدينة البيضاء الليبية

Google+ Print
القبض على 4 مصريين ينتمون لتنظيم داعش جنوب مدينة البيضاء الليبية القبض على 4 مصريين ينتمون لتنظيم داعش جنوب مدينة البيضاء الليبية

>كتب أحمد جمعة

ألقت قوات مركز شرطة الحمامة الجنوبية بمنطقة الجبل الأخضر جنوب مدينة البيضاء الليبية خلال اليومين الماضيين، القبض على 4 مصريين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى خلال خروجهم من مدينة بنغازى.

 

وذكرت وحدة الإعلام الأمنى بمديرية الجبل الأخضر فى بيان صحفى أن المصريين الأربعة اعترفوا بتنفيذ جرائم قتل كثيرة فى منطقة الصابرى بمدينة بنغازى، وتنوعت أدوارهم، فمنهم من تخصص فى زراعة الألغام ومنهم من تخصص فى وضع العبوات اللاصقة.

 

واعترف المتهمون بأنهم كانوا يتقاضون أجرا يوميا يصل إلى 300 دينار، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.

 

وأوضحت المديرية أن مواطنا مصريا مصابا بحروق فى جسده كان يستقل سيارة إسعاف، مشيرة إلى أن عملية القبض على المصريين الأربعة المنتمين إلى تنظيم داعش جرت فى "منطقة صحراوية تتبع مديرية أمن البيضاء".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365