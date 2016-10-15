القبض على 4 مصريين ينتمون لتنظيم داعش جنوب مدينة البيضاء الليبية

ألقت قوات مركز شرطة الحمامة الجنوبية بمنطقة الجبل الأخضر جنوب مدينة البيضاء الليبية خلال اليومين الماضيين، القبض على 4 مصريين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى خلال خروجهم من مدينة بنغازى.

وذكرت وحدة الإعلام الأمنى بمديرية الجبل الأخضر فى بيان صحفى أن المصريين الأربعة اعترفوا بتنفيذ جرائم قتل كثيرة فى منطقة الصابرى بمدينة بنغازى، وتنوعت أدوارهم، فمنهم من تخصص فى زراعة الألغام ومنهم من تخصص فى وضع العبوات اللاصقة.

واعترف المتهمون بأنهم كانوا يتقاضون أجرا يوميا يصل إلى 300 دينار، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.

وأوضحت المديرية أن مواطنا مصريا مصابا بحروق فى جسده كان يستقل سيارة إسعاف، مشيرة إلى أن عملية القبض على المصريين الأربعة المنتمين إلى تنظيم داعش جرت فى "منطقة صحراوية تتبع مديرية أمن البيضاء".