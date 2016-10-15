وزير الخارجية يترأس وفد مصر في اجتماع «لوزان» الخاص بسوريا

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري سيترأس وفد مصر المشارك فى اجتماع لوزان الخاص بسوريا.

وأضاف أبو زيد، فى تصريحات له اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي قد وجه الدعوة لمصر للمشاركة في اجتماع لوزان.

وأشار إلى أن “جون كيرى” أكد خلال إتصال هاتفى مع شكرى أهمية مشاركة مصر لدورها الهام في دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية، فضلًا عن مواقفها المتوازنة فى هذا الشأن.

وأوضح أبو زيد أن “شكري” سيتوجه اليوم إلى لوزان قادما من فيينا حيث أنهى الزيارة التي قام بها إلى العاصمة النمساوية.

أ ش أ