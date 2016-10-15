بالفيديو.. القوات المسلحة تثأر لشهداء سيناء بضربة جوية مركزة فجر اليوم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن تنفيذ ضربة جوية مركزة، فجر اليوم السبت، على العناصر الإرهابية المتورطة في العملية الإرهابية التي شهدتها سيناء أمس، ثأراً لدماء الشهداء، مشيرة إلى انها أسفرت عن تصفية عددا من التكفيريين وتدمير 7 عربات دفع رباعي ومناطق تمركز وإيواء العناصر الإرهابية ومناطق تجميع الأسحلة والذخائر.

وقالت القيادة العامة، فى بيانها: “نتيجة لأعمال التمشيط والملاحقات من عناصر القوات المسلحة للعناصر الإجرامية والإرهابية التى قامت بتنفيذ العملية الإرهابية الخسيسة”.

وأضاف البيان: “أنه بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة وبالتعاون مع أهالى سيناء تفيد بمناطق الإيواء وإعادة التمركز لمجموعات من العناصر التكفيرية المسلحة من المتورطين في التخطيط والتنفيذ والدعم للهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد نقاط الارتكاز الأمنى أمس بسيناء، وثأرا لدماء الشهداء، أقلعت عدة تشكيلات من قواتنا الجوية فجر اليوم السبت، لاستطلاع مناطق الأهداف وتأكيد إحداثياتها وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة”.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة تؤكد أنها بمساندة شعبها العظيم عازمة علي القضاء علي العناصر التي تستهدف أمن واستقرار البلاد ولن تثنيها تلك الاعمال الارهابية عن القيام بواجبها المقدس في تأمين وحماية الشعب مهما بلغت الصعوبات وعظمت التضحيات.

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