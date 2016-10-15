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حرائق الغابات تلتهم 22 منزلًا فى نيفادا

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حرائق الغابات تلتهم 22 منزلًا فى نيفادا حرائق الغابات تلتهم 22 منزلًا فى نيفادا

حرائق الغابات ـ صورة أرشيفية

دمر حريق أججته سرعة الرياح 22 منزلًا بمنطقة أحراج فى شمال نيفادا، وقال مسئولو خدمة الإطفاء إنه أتى على 2000 فدان.

وبحسب “رويترز”، يشارك أكثر من 360 رجل إطفاء فى جهود إخماد الحريق الذى التهم أيضًا 17 مبنى ملحقًا بالمنازل التى دمرها وفق ما ذكره مسئولون على موقع (إينسيويب) الإلكترونى الذى يتتبع حالات الحرائق. وأضاف المسئولون أنه يجرى التحقيق لمعرفة سبب الحريق الذى تم رصده فى ساعة مبكرة أمس الجمعة.

وقالوا إن موقع الحريق قريب من الحدود مع كاليفورنيا وإلى الشمال الشرقى من بحيرة تاهو وإنه انتشر بسرعة بسبب سرعة الرياح مما زاد من صعوبة جهود احتوائه.

 

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