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السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بلاستيك بأبو كبير فى الشرقية

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السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بلاستيك بأبو كبير فى الشرقية السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بلاستيك بأبو كبير فى الشرقية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

نشب اليوم السبت، حريق بمصنع بلاستيك بناحية النجدى بمركز أبوكبير بالشرقية، وتسبب الحريق فى التهام كمية من محتويات المصنع، واحتراق مقدمة سيارة كانت متواجدة بجوار المصنع، أثناء نشوب الحريق وتم إخطار الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بناحية النجدى دائرة المركز، وتوجهت قوة من الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفى، وتمكنت بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن التهام كمية من محتويات المصنع واحتراق مقدمة سيارة كانت متواجدة بمحيط المصنع، وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى.

 

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