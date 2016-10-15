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بدء الاجتماعات الوزارية لقمة الاتحاد الأفريقي حول الأمن والسلامة البحرية

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بدء الاجتماعات الوزارية لقمة الاتحاد الأفريقي حول الأمن والسلامة البحرية بدء الاجتماعات الوزارية لقمة الاتحاد الأفريقي حول الأمن والسلامة البحرية

السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية

ترأس السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية الوفد المصري المشارك في الاجتماعات الوزارية لقمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا، والتي بدأت في في 13 أكتوبر بالعاصمة التوجولية «لومي» نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري.

وستبحث الاجتماعات مشروع ميثاق الاتحاد الأفريقي «ميثاق لومي» الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الأمن والسلامة البحرية، وإدارة الموارد الخاصة بالمحيطات والبحار، تمهيدًا لعرضه على القمة اليوم السبت.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إن مشاركة في أعمال القمة وفي عملية الإعداد لميثاق لومي تأتي للتأكيد على مصالح القارة الأفريقية، فيما يتعلق بأهمية المكون التنموي ودور شركاء القارة الافريقية في هذا الشأن، وكذلك تأكيد سيادة الدول على مواردها البحرية ومياهها الإقليمية والاقتصادية، وأن تكون الوثيقة الختامية توافقية بما يعكس آراء ومواقف كافة الدول الأفريقية.

كما تأتي المشاركة المصرية في هذه القمة الهامة تجسيدًا لاهتمامها بتعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية، وبصفة خاصة في مجالات النقل البحري ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والقرصنة البحرية والتهريب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تحقيق التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية بالقارة الأفريقية.

جدير بالذكر، أن الوفد المصري المشارك ضم كل من السفير كريم شريف سفير جمهورية مصر العربية فى توجو وممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات الوفد المصري خلال القمة نيابةً عن رئيس الجمهورية.

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