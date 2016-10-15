حبس أخطر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق بشبين الكوم

قررت نيابة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، حبس أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالمدينة، والسابق قيامهم بسرقة 7 شقق بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد أبو العزم رئيس وحدة مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بتردد معلومات عن المتهمين بسرقة الشقق السكنبة بمدينة شبين الكوم، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث ضم كل من، النقباء محمد أبو العزم والنقباء محمد عبد المعبود ومصطفى فاضل وأحمد السباعى وعمرو سعد الله معاونى مباحث القسم، وتحت إشراف اللواء ياسر ذهنى مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، وتمكنوا من القبض على التشكيل العصابى.

وبالكشف عن التشكيل تبين أنهم “رضا.ج.ف” 23 سنة عاطل، و”يسرى .ع.م” 36 سنة، عاطل، و”أحمد.م.م” 37 سنة، صاحب محل هواتف محمول، وجميعهم مقيمين بمدينة شبين الكوم، وبالتحقيق تبين أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الشقق السكنية بمدينة شبين الكوم، وبحوزتهم 14 هاتف محمول وعدة صيد وقطعة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى.