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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15/10/2016

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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15/10/2016 سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15/10/2016

اليوم في ، حيث ما زالت المعدن الأصفر في ارتفاعات مستمرة، وفي انخفاضات حادة في بعض الأوقات، حيث فقد الذهب 35 جنيه من قيمته للجرام الواحد خلال يومين، إلى أن الشكل العام لأسعار المعدن الأصفر يعتبر كبير جدا، حيث تجتاح محلات الصاغة حالة من الجمود والركود، مع وجود عزوف شديد من جانب المواطنين عن شراء الذهب بهذه الأسعار المبالغ فيها.
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15/10/2016
1  عيار 18  441.45 جنيه
2  عيار 21  515 جنيه
3  عيار 24  588.55 جنيه
4   الجنيه الذهب  4120 جنيه
5  أوقية الذهب  1255 دولار

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