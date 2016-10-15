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بوتين يصل الهند للمشاركة فى قمة بريكس

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بوتين يصل الهند للمشاركة فى قمة بريكس بوتين يصل الهند للمشاركة فى قمة بريكس

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (أرشيفية)

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت إلى مدينة جوا الهندية للمشاركة فى قمة بريكس وعقد عددا من اللقاءات الثنائية .. ومن المقرر أن تجرى قمة بريكس، المنظمة التى تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، اليوم وغدا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسى قوله أن بوتين سيجرى مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى أهم محاورها الشراكة فى مجال الطاقة النووية.

وينتظر أن يلتقى بوتين الرئيس الصينى شى جين بينغ ويدعوه لزيارة روسيا فى عام 2017، كما ومن المنتظر أن يلتقى الرئيس الروسى بنظيره من جنوب أفريقيا جاكوب زوما.

وسوف تصدر القمة بيانا وخطة عمل يحددان أولويات التعاون فى المستقبل القريب، إضافة إلى وثائق فى مجالات التعاون الاقتصادى والمالى والإنسانى.

وكان الرئيس الروسى قد أكد أن بريكس ترفض ممارسة الضغوط، وسينعكس هذا الرفض فى بيان القمة، ما يكتسب أهمية فى ظل محاولات تمرير مواقف أحادية الجانب.

أ ش أ

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