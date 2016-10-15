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نقابة المحامين بجنوب سيناء تدين الهجوم الإرهابى على كمين زقدان ببئر العبد

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نقابة المحامين بجنوب سيناء تدين الهجوم الإرهابى على كمين زقدان ببئر العبد نقابة المحامين بجنوب سيناء تدين الهجوم الإرهابى على كمين زقدان ببئر العبد

>جنوب سيناء - أحمد السيد

أصدرت نقابة المحامين بجنوب سيناء، بيانا لها صباح اليوم، تدين فيه الهجوم الإرهابى الغاشم على نقطة كمين "زقدان" بشمال سيناء، كما نعت النقابة شهداء الوطن الأبرار من رجال البواسل.

وقال خالد عمار، عضو مجلس نقابة محامين مصر عن جنوب سيناء، إن مثل هذه المحاولات البائسة مهما تكررت لن تكسر أبدا إرادة المصريين فى مواجهة قوى الشر، وقوى التطرف والإرهاب، مطالبا الجميع بالتكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال لحماية الوطن مما يحاك ضده من مؤامرات.

كان هجوم إرهابى وقع ظهر أمس، على كمين زقدان الواقع على طريق بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والذى يبعد عن المدينة نحو 40 كلم، وراح ضحيته 12 شهيدًا و8 مصابين.

 


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