مقتل 14 جنديًا من الجيش الليبى وتقدم القوات فى سرت

رويترز

قال مسئولون عسكريون ومصادر مستشفيات، إن القوات الموالية للحكومة الليبية تقدمت فى منطقة أخرى فى معركتها لتحرير مدينة سرت، من قبضة تنظيم داعش فى قتال أسفر عن سقوط 14 جنديا من القوات الليبية.

وبعد قتال استمر ستة أشهر وبدعم من غارات جوية أمريكية أوشكت القوات الليبية المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة فى طرابلس على القضاء على آخر فلول تنظيم داعش فى سرت مسقط رأس الزعيم الليبى الراحل معمر القذافي.

وقال مسؤولون عسكريون ومراسل لرويترز إن قتال شوارع عنيف نشب فى منطقة الجيزة البحرية باستخدام دبابات وعربات مدرعة مزودة بمدافع آلية ثقيلة بالإضافة إلى غارات جوية لاستعادة منازل احتلها مقاتلو تنظيم داعش .

وقال أحمد هدية أحد المتحدثين باسم القوات الموالية للحكومة وهى أساسا من مدينة مصراتة إن قوات البنيان المرصوص توغلت يوم الجمعة فى الجيزة البحرية . وقال إن طائرات حربية للقوات الليبية أصابت سيارة ملغومة.

وقال أكرم قليوان وهو متحدث باسم مستشفى مصراتة المركزى لرويترز إن 14 جنديا من القوات الموالية للحكومة قُتلوا كما أصيب 20 فى الاشتباكات التى وقعت يوم الجمعة.