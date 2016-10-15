توزيع 2.5 طن سكر بسعر 5 جنيهات للكيلو فى المنوفية

مراسل«ONA»:

أعلن المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أنه تم توزيع كمية من السكر المخفض بسعر 5 جنيهات للكيلو من أجل مواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر.

> وأوضح بيومى فى بيان صحفي، أنه يسعى إلى التخفيف عن كاهل المواطنين ولو بعدد من السلع التى ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال التنسيق مع إدارات التموين المختلفة.

وأكد بيومى على المتابعة الدورية للدكتور هشام عبد الباسط محافظة المنوفية، لذلك الأمر حتى يتم توصيله إلى المواطنين المحتاجين بالفعل لتلك السلعة على أن يتم المراقبة الكاملة أثناء التوزيع لتحقيق العدالة.

وأوضح بيومى أنه تم توزيع طن من السكر بأسعار مخفضة على مدينة بركة السبع، بينما تم توزيع طن ونصف بالوحدة المحلية بجنزور، مضيفا أنه سيتم توزيع كميات إضافية اليوم وغدا من أجل مواجة التلاعب فى الأسعار بتلك السلعة ومن أجل التخفيف عن المواطنين.

وأطلقت مديرية أمن المنوفية، حملات صباحية مكبرة للقضاء على المخالفين ومروجى السلع منتهية الصلاحية والعاملين بدون تراخيص مزاولة من التموين.

وأشرف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، على الحملات التى تمت بمشاركة التموين والتراخيص بمجالس المدن المختلفة والتى تم المرور عليها.

وتمكنت الحملات من تحرير 15 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم وجود شهادة صحية، وقضيتين عدم وجود سجل تجارى، وقضية مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص.