45 قتيلًا جراء القصف والاشتباكات في سوريا

أفادت لجان التنسيق السورية المعارضة بأن حصيلة قتلى أمس الجمعة جراء قصف واشتباكات في أنحاء متفرقة من سوريا بلغت 45 شخصًا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، عن لجان التنسيق قولهم – إن من بين القتلى أربعة أطفال وسبعة سيدات, مضيفين أن القوات الحكومية سيطرت على مزارع في الريحانيه في ريف دمشق بعد معارك مع مسلحي المعارضة وقصف جوي للمنطقة.

ومن المقرر أن يعقد في مدينة لوزان السويسرية في وقت لاحق اليوم اجتماع لوزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا لدراسة الخطوات الإضافية المحتملة من أجل توفير الظروف لتسوية الأزمة السورية.

أ ش أ