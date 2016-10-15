مصر تشارك في اجتماع «لوزان» الخاص بسوريا

تلقى سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس الجمعة، اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وجه فيه الدعوة لمصر للمشاركة في اجتماع لوزان الخاص بسوريا اليوم السبت.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية مشاركة وزير خارجية مصر في هذا الاجتماع على ضوء الدور الهام الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التسوية السياسية للازمة السورية، وما تتمتع به مصر من مواقف متوازنة من شأنها أن تعزز من الجهود المبذولة لدعم الحل السياسي للازمه السورية، والإسهام الايجابي في قدرة اجتماع لوزان على تحقيق أهدافه.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية إنه على ضوء تلك التطورات، فقد تقرر مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع لرئاسة وفد مصر، وسوف يتوجه شكري إلى لوزان صباح السبت من فيينا حيث أنهى الزيارة الثنائية التي قام بها إلى العاصمة النمساوية.