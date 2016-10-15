محافظ الإسكندرية يطلق حملة «عشانك يا اسكندرانى» لرفع العبء عن الأهالى

مراسل«ONA»:

أكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، أن “مبادرة عشانك يا اسكندرانى” التى ستبدأ اليوم السبت، تعتبر مساهمة من محافظة الإسكندرية فى رفع العبء عن أهالى الثغر وتوفير ما ينقصهم من سلع، مؤكدًا بأن الإسكندرية بحاجة من أهلها إلى تغيير السلوكيات السلبية وتحويلها إلى إيجابية.

وقال فرحات في تصريح صحفي، إنه تم حصر جميع المناطق التى تعانى مشاكل بالصرف بحى العجمى ومخاطبة رئيس الشركة القابضة للصرف الصحى والجهاز التنفيذى لحل هذه المشاكل بشكل جذرى، كما وعد بوضع الحلول العاجلة لجميع المشكلات التى تواجه حى العجمى.

ووجه “المحافظ” رئيس حى العجمى بوضع آلية منظمة للمتابعة المستمرة لكافة مشكلات المواطنين داخل نطاق الحى، مؤكدًا على أنه لن يسمح بأى تقصير أو تأخير فى حل المشكلات، ولا تهاون فى محاسبة أى مقصر فى حق المواطن والشارع السكندرى، كما طالب المواطنين بالتعاون والمشاركة المجتمعية الفعالة مع الأجهزة التنفيذية من أجل حل جميع مشكلات الثغر لتعود كسابق عهدها عروس البحر المتوسط.