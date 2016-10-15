«عربة إسعاف».. مكتبة متنقلة تستهدف الأطفال المرضى

مكتبة متنقلة تجوب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتوزيع الكتب والمجلات والقصص على الأطفال طريحي الفراش في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وقد انطلقت المكتبة التي صممت على شكل عربة إسعاف من إمارة عجمان في أول رحلاتها في سبتمبر الماضي إلى مستشفى الفجيرة العام ثم إلى مستشفى صقر برأس الخيمة كما زارت مستشفى القاسمي في الشارقة، وأخيرا مستشفى الشيخ خليفة في عجمان. وتواصل المكتبة مسيرها إلى مستشفى البراحة في دبي، ومستشفى أم القيوين إلى أن تستقر في الحضانة التابعة لوزارة الصحة في دبي.

وترافق المكتبة لجنة المبادرات والأنشطة من طبية عجمان خلال الزيارات وتم توزيع مجموعة مختارة من كتب الأطفال والمجلات المتخصصة بأدب الأطفال وتوزيع هدايا للأطفال المرضى المقيمين في المستشفيات وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة .

حيث تجوب مكتبة متنقلة تحمل اكثر من 100 كتاب ومجلة بعناوين مختلفة لتشجيع الأطفال على القراءة وتماشيا مع مبادرة القراءة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بجعل عام2016 عام القراءة في الدولة بهدف تعزيز الثقافة والاطلاع وتشجيع الجيل الجديد على مواظبة القراءة التي تثمر مجتمعا نابضا بالعلم والمعرفة، يسهم في بلورة رؤية القيادة الرشيدة في عكس الوجه المشرق للدولة.

وعن فكرة مبادرة المكتبة المتنقلة التي أطلقتها منطقة عجمان الطبية قالت الدكتورة نورة الشامسي رئيسة قسم الرقابة والتفتيش، ورئيسة لجنة الأنشطة والمبادرات بمنطقة عجمان الطبية إن إطلاق هذه المبادرة جاء متماشيا مع عام القراءة التي اطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، بنشر ثقافة الاطلاع بين الجميع وتم تخصيصها للأطفال المرضى بالمستشفيات بغرض رفع روحهم المعنوية وإسعادهم وإدخال البهجة إلى نفوسهم وإشعارهم بان هنالك دعما لهم من جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن المكتبة تنقل الكتب والمجلات والقصص التي وفرتها دور نشر والتي تتناسب مع أعمار المرضى من عمر عام إلى 12 سنة.