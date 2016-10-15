الإمارات تتصدر عالمياً بـ 145 منشأة صحية حاصلة على الاعتماد الدولي

كشفت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي، أن الإمارات تصدرت القائمة العالمية الخاصة بالمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «جي سي آي»، وهو أحد أهم الاعتمادات رفيعة المستوى في العالم، التي تمنح للمراكز الصحية الراقية والفائقة، والتي تتسم بتكامل خدماتها وحداثة تجهيزاتها، وكفاءة الكوادر البشرية القائمة عليها.

وأشارت إلى أن الإمارات تصدرت القائمة بنصيب 145 منشأة صحية معتمدة دولياً متقدمة بذلك على 67 دولة تمثل جميع قارات العالم، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «جي سي آي»، تطبق معايير صارمة في منح شهادات الاعتماد الدولي، للمستشفيات والمراكز الصحية، والأنظمة والوكالات الطبية، والوزارات المعنية، والأكاديميات والجامعات البحثية والخدمية.

تخصصات

وذكرت الدكتورة منال تريم أن نصيب هيئة الصحة في دبي من المنشآت الحاصلة على الاعتماد الدولي، تصل إلى 10 مراكز صحية تابعة لقطاع الرعاية الأولية في الهيئة، وهي ند الحمر، والبدع، والبرشاء، والخوانيج، والليسيلي، والممزر، والمنخول، والمزهر، والصفا، والطوار، إلى جانب العديد من الأقسام التخصصية في مستشفيات الهيئة، التي حازت على الاعتماد الدولي بجدارة واستحقاق.

خدمات

وأكدت أن هيئة الصحة تواصل جهودها في تطوير منشآتها الصحية، وخاصة مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في ربوع دبي، وذلك لتوفير أفضل الخدمات الطبية لجمهور المتعاملين، حيث تسعى الهيئة دائماً لتحقيق رضاهم وإسعادهم، موضحة أن الحصول على مثل هذه الاعتمادات الدولية ليس هدفاً، بقدر ما هو وسيلة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمات تفوق التوقعات.