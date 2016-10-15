شرطة دبي: الشباب في سن الـ 16 مؤهلون للحصول على رخصة قيادة

أعلن اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس المجلس المروري الاتحادي أنه لا يمانع في منح رخص القيادة للأشخاص الأقل من 16 عاماً خاصة أن رخصة الدراجة النارية تمنح لهذا السن، منوهاً بأن قيادة السيارة أخف ضرراً من قيادة الدراجة النارية، وأقل خطراً وأن الإحصاءات بينت أن الأعمار بين 24 و30 سنة من الأكثر ارتكاباً للحوادث.

فيما تنخفض النسبة للأعمار بين 18 و24، منوهاً بأنه يفضل تدريب هؤلاء الشباب جيداً، ومنحهم للرخص عن الاستعانة بسائقين في محيط الأسرة، وأنه يجب أن يمنح الشباب من سن 16 سنة رخصة مؤقتة، ويظلون تحت التجربة عامين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأخير، الذي عقد يوم الخميس الماضي في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور العميد مهندس حسين أحمد الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي، والمهندسة عائشة سليمان آل علي مدير إدارة شؤون الخبراء بوزارة العدل وعدد من الضباط.