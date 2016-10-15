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حرمان الخلايا السرطانية من الكولسترول يساعد على تدميرها

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حرمان الخلايا السرطانية من الكولسترول يساعد على تدميرها حرمان الخلايا السرطانية من الكولسترول يساعد على تدميرها

>نيويورك (أ ش أ)

 سعيا للوصول إلى أمل جديد فى إيجاد علاج فعال للقضاء على سرطان المخ، فقد توصل فريق من الباحثين إلى أن حرمان الخلايا السرطانية القاتلة من الكولسترول، والذى يتحصلون عليه من الخلايا السليمة المجاورة، يساعد بصورة كبيرة فى قتل الخلايا السرطانية ويسبب انحدارها.

 

وقال الدكتور بول ميشيل أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة "سان دييجو" الأمريكية، إن عرقلة وصول الكولسترول إلى الخلايا السرطانية يسهم بصورة مباشرة فى وفاة الخلايا السرطانية، وتقليص أحجام الأورام إلى حد كبير.

 

ويعد الورم الأورمى  (GBM) أكثر أشكال الأورام السرطانية شيوعا وأكثر عدوانية من بين أنواع سرطان المخ، فضلا عن صعوبة علاجه ومعدل متوسط بقاء المريض على قيد الحياة من بدء الإصابة نحو 14 شهرا. فى الوقت الذى ينجح العلاج فى بعض الحالات مع عدد قليل من المرضى فى بقائهم على قيد الحياة لنحو خمسة أعوام عقب اكتشاف المرض.

 

وتعد حالات الإصابة بسرطان المخ من الحالات القاتلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التكوين الكيميائى الحيوى للجهاز العصبى المركزى (CNS)  وحواجز الدم فى المخ، الأمر الذى يحد بشكل انتقائى وقائى مرور الجزيئات من الجسم إلى المخ، إلا أن وجودها ككتل تعوق وصول العلاج بل تسهم فى فشله.

 

وقد وجد الباحثون أن عقارا تجريبيا قد يعالج أمراض التمثيل الغذائى يطلق عليه اسم مبدئى"LXR-623"  يمكن أن يساعد فى تعطيل الكولسترول ووصوله إلى الخلايا السرطانية لدى فئران التجارب.

 

كما وجدت الدراسة - التى نشرت فى العدد الأخير من دورية الخلية السرطانية على الإنترنت - عدم وجود تأثير سلبى لهذا العقار على الخلايا العصبية السليمة فى المخ.

 


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