الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث انخفاض فى درجات الحرارة، اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلين وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية عليهما شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

> القاهرة 24 30

> الإسكندرية 20 27

> مطروح 23 27

> بورسعيد 25 28

> دمياط 24 27

> بلطيم 23 27

> الإسماعيلية 20 30

> السويس 20 31

> العريش 18 32

> نخل 14 30

> طابا 21 31

> الطور 22 29

> مرسى علم 24 34

> الغردقة 23 36

> شرم الشيخ 26 35

> رفح 17 31

> كاترين 15 27

> سيوة 19 30

> المنيا 22 32

> الفيوم 21 32

> رأس سدر 22 31

> أبوسمبل 22 39

> وسط الدلتا 23 30

> أسيوط 19 33

> سوهاج 18 35

> الأقصر 21 38

> أسوان 24 40

> شلاتين 22 35

> حلايب 24 32

> الوادى الجديد 19 37

> قنا 21 37

> نويبع 26 32

> السلوم 18 26