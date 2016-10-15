أبرز 4 مشاكل صحية تصيب العين منها إجهاد العين وإحمرار العين

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" أبرز 4 مشاكل الصحية تصيب العيون نتيجة لقضاء فترات طويلة فى العمل أو أمام شاشات التليفزيون، وتتضمن هذه المشاكل الآتى:

1. إجهاد العين:

وينتج ذلك عن العمل لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر والقراءة ومشاهدة التلفاز أو القيادة لساعات طويلة فجميع هذه العوامل ترهق العينين.

2.احمرار العينين :

فهذه من المشاكل المرضية التى يعانى منها البعض نتيجة لتتوسع الأوعية الدموية عندما يعانى الشخص من التهاب أو تهيج، ومن العوامل التى تتسبب فى احمرار العينين قلة النوم والحساسية أو العدوى، وبعض الأمراض الأخرى كالتهاب الملتحمة والأضرار الناتجة عن التعرض المفرط للشمس .

3.العشى الليلى :

يعنى عدم القدرة على الرؤية جيدا فى الليل، يمكن أن يكون سببه نقص فيتامين أ وإعتام عدسة العين .

4.العين الكسولة:

غياب الرؤية بشكل صحيح فى عين واحدة، وبعد فترة تصبح الرؤية ضعيفة فى عين واحدة والدماغ تتجاهل هذه العين، مما يحدث كثيرا من التدهور وضعف بالبصر، لذا من الأفضل تلقى العلاج فى أقرب وقت، لأنها قد تؤدى إلى ضعف دائم فى الرؤية.