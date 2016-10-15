حبس سائق بسبب قتله عاملا دهساً أثناء محاولته الهرب بعد مشاجرة

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس عامل بسيارته اثناء محاولته الفرار بعد مشاجرة نشبت بينه وبين عدد من السائقين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى حول جثة المجنى عليه للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

تلقى الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا بمصرع عامل نتيجة صدمه بسيارة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مشاجرة نشبت بين قائد سيارة ملاكى وسائق أتوبيس محمل بالعمال بسبب الخلاف على أولوية المرور، وأثناء محاولة قائد السيارة الملاكى الهرب صدم عاملا من مستقلى الأتوبيس الذى تدخل لفض المشاجرة.