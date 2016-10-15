أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد أن فضحت ترامب.. نانسي أوديل تنفصل عن زوجها

Google+ Print

السبت 15-10-2016 01:08

انفصلت نانسي أوديل Nancy O'Dell، مذيعة برنامج "Entertainment Tonight"، عن زوجها كيث زوبولوفيتش Keith Zubulevich بعد زواج استمر 12 عاماً.

أوديل هي المذيعة التي تلفّظ المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump عنها بألفاظ خليعة، وقد كشفت محاولته التحرش بها في مقطع صوتي عام 2005، سربته "واشنطن بوست" قبل أسبوع، وتسبب في تراجع موجع لترامب في استطلاعات الرأي.

وحسب Us Weekly، فإن المذيعة البالغة من العمر 50 عاماً رفعت دعوى طلاق قانونية ضد زوجها في مطلع أيلول/سبتمبر. وأكد مصدر مقرب منها أن الطلاق لا علاقة له بتسريب مقطع الفاضح الذي حدث في وقت لاحق، وكانت فيه أوديل هي الضحية التي اعترف ترامب بإخفاقه في الهجوم عليها.

وأفاد مصدر مقرّب من أوديل أنها وزوجها السابق يعالجان الموقف بكل ود ويتحدثان يومياً، وإن أولويتهما الأولى هي أطفالهما الثلاثة.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد