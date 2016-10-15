بعد أن فضحت ترامب.. نانسي أوديل تنفصل عن زوجها

انفصلت نانسي أوديل Nancy O'Dell، مذيعة برنامج "Entertainment Tonight"، عن زوجها كيث زوبولوفيتش Keith Zubulevich بعد زواج استمر 12 عاماً.

أوديل هي المذيعة التي تلفّظ المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump عنها بألفاظ خليعة، وقد كشفت محاولته التحرش بها في مقطع صوتي عام 2005، سربته "واشنطن بوست" قبل أسبوع، وتسبب في تراجع موجع لترامب في استطلاعات الرأي.

وحسب Us Weekly، فإن المذيعة البالغة من العمر 50 عاماً رفعت دعوى طلاق قانونية ضد زوجها في مطلع أيلول/سبتمبر. وأكد مصدر مقرب منها أن الطلاق لا علاقة له بتسريب مقطع ترامب الفاضح الذي حدث في وقت لاحق، وكانت فيه أوديل هي الضحية التي اعترف ترامب بإخفاقه في الهجوم عليها.

وأفاد مصدر مقرّب من أوديل أنها وزوجها السابق يعالجان الموقف بكل ود ويتحدثان يومياً، وإن أولويتهما الأولى هي أطفالهما الثلاثة.

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