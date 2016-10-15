أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

على غرار جامعة القاهرة.. نقابة المهندسين تلغى خانة الديانة من التعاملات الورقية

Google+ Print
على غرار جامعة القاهرة.. نقابة المهندسين تلغى خانة الديانة من التعاملات الورقية على غرار جامعة القاهرة.. نقابة المهندسين تلغى خانة الديانة من التعاملات الورقية

>كتبت آية دعبس

قال المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن النقابة قررت إلغاء خانة الديانة من كافة تعاملاتها وأوراقها، مشيرا إلى أنه ببحث النقابة اكتشفت أن شهادة الحصول على لقب استشارى هى فقط التى تحتوى على تلك الخانة.

 

وأكد خضر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بدءا من الشهر المقبل، ستطبع النقابة كافة الاستمارات دون خانة الديانة.

 

يأتى ذلك، على غرار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق، التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم فى الجامعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365