على غرار جامعة القاهرة.. نقابة المهندسين تلغى خانة الديانة من التعاملات الورقية

قال المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن النقابة قررت إلغاء خانة الديانة من كافة تعاملاتها وأوراقها، مشيرا إلى أنه ببحث النقابة اكتشفت أن شهادة الحصول على لقب استشارى هى فقط التى تحتوى على تلك الخانة.

وأكد خضر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بدءا من الشهر المقبل، ستطبع النقابة كافة الاستمارات دون خانة الديانة.

يأتى ذلك، على غرار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق، التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم فى الجامعة.