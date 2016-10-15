ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص واسطوانات غاز مدعمة بمزرعة دواجن بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط مصنع ملابس يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة سلع مجهولة المصدر بدائرة مركز بركة السبع .

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بالقبض على " ص . ج . م " مسئول عن مصنع ملابس جاهزة بدائرة المركز وتم ضبط 3 ماكينة خياطة، 1 ماكينة أوفر، مكواه، 75 كيلوجرام قماش، 24 بكرة خيوط، 25 عباية منتج نهائى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 15734 جنح مركز بركة السبع، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث التموين بالمنوفية،من ضبط عدد من اسطوانات الغاز المدعم بمزرعة دواجن بمركز بركة السبع، حيث تم القبض على " ا. ع . ع "مسئول عن مزرعة دواجن بدائرة المركز وتم ضبط 13 اسطوانة غاز مدعمة سعة 12.5 كيلوجرام يستخدمها في أغراض تجارية بمزرعة الدواجن .

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 15731 جنح مركز بركة السبع، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .