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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم حلوان"

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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم حلوان" اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم حلوان"

>كتب إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم السبت، جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس 2013، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

 

 


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