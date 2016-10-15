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قيادى بجبهة الإصلاح: الجماعة الإسلامية لا تملك كوادر للعمل بالمشهد السياسى

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قيادى بجبهة الإصلاح: الجماعة الإسلامية لا تملك كوادر للعمل بالمشهد السياسى قيادى بجبهة الإصلاح: الجماعة الإسلامية لا تملك كوادر للعمل بالمشهد السياسى

>كتب أحمد عرفة

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية فقدت مقومات الحياة والاستمرار فى المشهد السياسى لعدة أسباب أهمها ضعف القيادة العلمية والشرعية وعدم فهم الواقع مما جعلهم يتخبطون فى التحالف مع الدولة فى عهد الإخوان ثم الانقلاب على الدولة والتحالف مع الإخوان.

 

وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية ليس لديها أجيالا لتقوم بالاستمرار فى المشهد السياسى، كما أنه ليس لديها كوادر إدارية أو فكر واضح المعالم حتى تدعو إليه.


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