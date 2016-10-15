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اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

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اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

>كتب محمود نصر

تنظر اليوم، السبت، محكمة جنوب القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة الضابط ياسين حاتم صلاح المتهم فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال تظاهرة فى الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

 

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزى على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبى، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

 

يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أحال الضابط المتهم فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها.


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