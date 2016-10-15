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رئاسة الخارجة: 47 شابا تقدموا للحصول على محلات أسواق صندوق تحيا مصر

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رئاسة الخارجة: 47 شابا تقدموا للحصول على محلات أسواق صندوق تحيا مصر رئاسة الخارجة: 47 شابا تقدموا للحصول على محلات أسواق صندوق تحيا مصر

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد فتح باب التقديم أمام شباب الخريجين من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة للحصول على منافد بيع بنظام التمليك ضمن مشروع أسواق صندوق تحيا والتى تقدم لها حتى الآن 47 شابا وفتاة وجار تلقى الطلبات بمقر مجلس مدينة الخارجة.

 

قالت سمية خليل رئيس مجلس المدينة فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " إنه تم الإعلان عن طرح منافد تجارية لصالح شباب الخريجين ضمن المشروع وفقا لعدة شروط تم الإعلان عنها بمقر رئاسة المركز، ومنها أن يكون المتقدم من أبناء الخارجة أو المقيمين بها إقامة دائمة وأن يترواح السن من 21 إلى 45 سنة للحاصلين على مؤهلات وحتى 50 سنة لغير الحاصلين على مؤهل دراسى، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها وألا يكون سبق الحكم عليه فى قضايا مخلة بالشرف أو صدرت ضده أحكام قضائية وألا يكون موظفا بالقطاع العام أو الحكومى وغير مؤمن عليه للعمل فى القطاع الخاص، وألا يكون سبق له الحصول على قطعة أرض أو دعم من وزارة الإسكان ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.

 


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