وكيل صحة دمياط يوجه بميكنة مخازن المستلزمات الطبية

كلف الدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط قيادات الطب العلاجى بمديرية الصحة ومديرى المستشفيات بدمياط بتنفيذ تكليفات وزارة الصحة بشأن مكينة مخازن المستلزمات الطبية الرئيسية. وكذلك مخازن المستلزمات داخل المستشفيات وربطها بشبكة واحدة لتحديد احتياجات المستشفيات الربع سنوى من المستلزمات الطبية وفقا لمؤشرات الأداء بكل مستشفى.

كما ناقش تطعيم الفرق الطبية بالمستشفيات ضد الأنفلونزا الموسمية وسبل تطبيق المسح الطبى الشامل لاكتشاف حالات فيروس سى وكيفية تعامل المستشفيات عند اكتشاف حالات فيروس نقص المناعة البشرى.