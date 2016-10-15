المرور تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لأعمال الصيانة

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، حواجز حديدية لمنع وقوع الحوادث المرورية بمحيط إغلاق جزئى للطريق الدائرى، بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية بمنطقة القوس الغربى بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، لتجديد وصيانة 3 فواصل معدنية فى مسافة 150 مترا فى المنطقة من مطلع ميدان الرماية والطريق الصحراوى حتى منطقة المريوطية بمنطقة كوبرى 9 د، وسط انتشار الخدمات المرورية.

و أكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال سوف تنتهى فى تمام الساعة 8 من صباح اليوم السبت وسط تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.