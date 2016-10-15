11 ألف حجز موعد إلكتروني عبر «إنجاز» لفحص المركبات في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن خدمة «إنجاز» نفذت أكثر من 11 ألف حجز موعد إلكترونياً لفحص المركبات، وقلصت بذلك خطوات تسجيل المركبات من 14 خطوة إلى 9 خطوات، وذلك في إطار حرصها على توفير الوقت والجهد للمتعاملين، في إطار تجسيد الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس».

وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة إن خدمة «إنجاز» تتمتع بعدة مزايا منها المبايعة الإلكترونية عبر المعارض المعتمدة من قِبل الهيئة، حيث تتم تسجيل المبايعة داخل المعرض الكترونياً داخل النظام المروري في المعرض، ومن ثم حجز موعد فحص إلكترونيا دون الحاجة إلى أحد مراكز الخدمة لحجز الموعد.

حيث يستطيع المتعامل أن يبرز بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية ليتعرف الفاحص على بيانات المركبة من خلال النظام المروري خلال دقائق دون الاستعانة بالورق، لتنتهي المعاملة في وقت قصير، حيث إن 50% من المعاملة ستكون منجزة من قبل معارض السيارات، موضحاً أن من مزايا الخدمة أنه بإمكان الفاحص استخدام الكمبيوتر اللوحي لإجراء عملية الفحص دون الحاجة لتدوين البيانات ورقياً، مما يضمن دقة بيانات المركبة، فضلا عن توفير الوقت والجهد للطرفين الفاحص وصاحب المركبة.

وأكد المرزوقي، أن «إنجاز» تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تسهيل إجراءات تسجيل عمليات بيع وشراء المركبات، وسرعة حجز موعد للفحص من صالات العرض المعتمدة، مما يؤكد اهتمام الهيئة براحة المتعاملين عبر استخدام أفضل المعايير العالمية لإسعادهم.