جهاز «أرضي».. ابتكار ذكي لخدمة عملاء بلدية أبوظبي

وفّرت إدارة خدمة العملاء في بلدية مدينة أبوظبي جهاز خدمة «أرضي»، الذي يعمل من خلال شاشة إلكترونية تفاعلية، توفر المعلومات الخاصة بالأحواض وقطع الأراضي ومواقعها، والصور الجوية للمنطقة المراد الاستفسار عنها بسهولة ويسر.

جهاز خدمة «أرضي» مقسم إلى ثلاث نقاط، الأولى توفر للمراجع المعلومات الكاملة عن بيانات الأرض، والثانية تعرض موقع الأرض، والثالثة توفر التفاصيل الخاصة بقطعة الأرض المراد الاستفسار عنها، ويستطيع المُراجع استخدام الشاشة لمعرفة موقع الأرض الخاصة به ومساحتها بالمتر والقدم المربعة ونوع الاستخدام للأرض، سواء كان سكنياً أو تجارياً أو زراعياً أو صناعياً.

يتم تحديث البيانات والصور الجوية على الشاشة بصورة دائمة من قِبل إدارة البيانات المكانية، لكي يقف المُراجع على آخر شكل للمنطقة التي يستفسر عنها العميل، وذلك في إطار استراتيجية البلدية لتحقيق أعلى معايير رضا العملاء، من خلال توفير القنوات المتاحة للتواصل مع المتعاملين.

أسهم جهاز خدمة «أرضى» في توفير المعلومات للمستثمرين وشركات التطوير العقاري والأفراد عن مواقع الأراضي والمناطق والخرائط في مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها، بمجرد اللمس من خلال الشاشة الإلكترونية، وتوفير المعلومات الخاصة بالأحواض وقطع الأراضي ومواقعها والصور الجوية للمنطقة.

وحقق جهاز خدمة «أرضي» نجاحاً لافتاً، واستحوذ على رضا وثقة الجمهور، نتيجة للتطور الكبير في نوعية ومستوى الخدمة المقدمة من حيث الدقة والسرعة وبيئة العمل المكتملة بالكفاءات والتقنيات وإجراءات الإنجاز، وصولاً إلى الاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمراجعين.

ويأتي تشغيل جهاز خدمة «أرضي» في إطار رسالة دائرة الشؤون البلدية والنقل وبلدية مدينة أبوظبي، لتقديم أجود معايير الخدمات الفعالة المرتكزة على العملاء، ضمن استراتيجيتها للتطوير المستمر، واستقطاب أحدث التقنيات والوسائل التي من شأنها تعزيز مستويات الأداء، وتحقيق متطلبات العملاء بأسلوب يحقق لهم الراحة ويخفف الجهد، وفق أفضل الممارسات العالمية.