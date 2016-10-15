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خالد بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة سالم العامري

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خالد بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة سالم العامري خالد بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة سالم العامري

قدم سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، واجب العزاء مساء أمس إلى محمد سالم بن كردوس العامري وحمد سالم بن كردوس العامري بوفاة المغفور له بإذن الله والدهما سالم بن كردوس العامري.

كما قدم العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان إضافة إلى عدد من السفراء وكبار المسؤولين في الدولة.

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