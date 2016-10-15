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حظك اليوم برج الجدى 15/ 10/ 2016

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حظك اليوم برج الجدى 15/ 10/ 2016 حظك اليوم برج الجدى 15/ 10/ 2016

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نقدم لكم لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى، حيث يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون على ما يرام لأبناء هذا البرج

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

الأوضاع العاطفية جيدة جداً، الاستماع إلى الحبيب هو الحل الأفضل، عليك احتوائه والتعامل معه باهتمام أكثر حتى تعود إلى علاقتكما إلى ما كانت عليه قديمًا.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى..

ربما ستحدث اليوم خلافات مع زميل لك فى العمل، حاول أن تسيطر على انفعالاتك حتى لا تخسر، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية مرتقبة خلال الأيام المقبلة.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

آلام الظهر ستتضاعف إذا لم تهتم بها وتعالجها كما يرام، عليك كذلك أن تراعى طبيعة عملك، فعليك الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن حتى تحصل على العلاج المناسب لك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات خلال الفترة المقبلة، كما يفترض أن تسافر إلى بلد عربى مع بعض الأصدقاء،


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مصر 365

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