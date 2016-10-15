حظك اليوم برج الأسد 15/ 10/ 2016

نقدم حظك اليوم لبرج الأسد، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بالثقة الزائدة فى النفس، وكذلك التمسك بالرأى، فى السطور التالية توقع علماء الفلك لهم ليوم السبت على الصعيد المهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

ارتباط عاطفى جديد، ولكن خبراء الفلك يؤكدوا أن الشخص الذى سترتبط به من دولة أخرى ويتحدث بلغة أخرى، وهذه التجربة ستكون مثيرة جداً لك.

برج الأسد على الصعيد المهنى..

فرصة جديدة ستفتح لك، يجب أن لا تتردد فى الاستيلاء عليها، لأن سيكون هناك ربح لك من خلف هذه الفرصة، كما ستقابل صديق قديم لك يساعدك على إنجاز مهامك فى الفترة الحالية.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أوضاعك كلها جيدة، وهو ما سينعكس عليك بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، كما أن ما كنت تعانى منه مؤخراً ستتخلص منه الآن بفضل اتباعك للأنظمة الصحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

خلافاتك مع الأسرة أخيراً ستنتهى بلا رجعة، كما ستقضى أيام أفضل خصوصاً بعد أن تصالحت مع الحبيب.